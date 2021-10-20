Рашит Давыдов, летом покинувший СКА, назначен тренером вратарей в «Локомотиве»

ХК «Локомотив» на официальном сайте объявил о перестановках в составе тренеров команд клуба.



Тренером вратарей команды «Локомотив» (КХЛ) назначен известный российский специалист Рашит Давыдов. Ранее наставник работал с голкиперами клубов ХК «МВД», «Динамо» Москва, СКА и трижды становился обладателем Кубка Гагарина. Также он входил в тренерский штаб национальной сборной России, вместе с которой выигрывал Олимпийские Игры и чемпионат мира.

Егор Подомацкий, ранее работавший с вратарями команды КХЛ, переведён в тренерский штаб команды «Локо» (МХЛ). Антон Шустов, в свою очередь, перемещается из «Локо» в другую молодёжную команду Клуба «Локо-76».

Таким образом, тренерский корпус команды «Локомотив» сформирован окончательно. Его составляют: Игорь Валерьевич Никитин (главный тренер), Дмитрий Сергеевич Юшкевич (старший тренер), Дмитрий Иванович Красоткин (тренер), Николай Константинович Борщевский (тренер), Рашит Абдулхакович Давыдов (тренер по работе с вратарями), Дмитрий Владимирович Пирожков (тренер по общефизической подготовке).