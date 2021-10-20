КХЛ объявила о переносе времени старта матчей «Динамо» Р из-за локдауна в Латвии
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Пресс-служба КХЛ сделала заявление о домашних матчах рижского «Динамо».
«В связи с введением в Латвии режима чрезвычайной ситуации и «комендантского часа» в период с 21 октября по 15 ноября 2021 года, Континентальная хоккейная лига совместно с хоккейном клубом «Динамо» Рига приняли решение о переносе времени начала домашних матчей команды, запланированных в этот период, на более раннее время. Встречи пройдут без зрителей, о точном времени начала матчей будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.
Ранее председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал, что рижане будут играть без зрителей во время локдауна в Латвии. Кроме того, приезжающие команды будут перемещаться только между гостиницей и ареной.
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