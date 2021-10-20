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Домашние матчи рижского «Динамо» во время локдауна в Латвии пройдут без зрителей

Домашние матчи рижского «Динамо» во время локдауна в Латвии пройдут без зрителей
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Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал о том, что рижане будут играть без зрителей во время локдауна в Латвии.

«Метод действия будет такой же, как в прошлом сезоне. Все игры, которые запланированы на время локдауна, будут проходить в Риге, только без зрителей. Всё будет находиться под контролем – приезжающие команды будут перемещаться только между гостиницей и ареной. Это лучший вариант, который возможен в нынешних условиях. Единственное неудобство – играть без зрителей, которые уже привыкли ходить на матчи. Многие игроки говорили, что со своими болельщиками совсем другая игра. Но сейчас главная задача – безопасность здоровья игроков, как наших, так и из команд гостей», – сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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