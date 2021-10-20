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«Авангард» всухую обыграл «Торпедо», одержав шестую победу подряд

«Авангард» всухую обыграл «Торпедо», одержав шестую победу подряд
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2021, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
0 : 1
Авангард
Омск
0:1 Грицюк (Жарков, Дергачёв) – 30:29' (5x5)

На 31-й минуте Арсений Грицюк вывел омскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Владимир Жарков и Александр Дергачёв. Шат-аут оформил Шимон Грубец. Он отразил все 29 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Авангард» одержал шестую победу подряд. «Торпедо» прервало трёхматчевую успешную серию.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 22 октября в Казани сыграет с местным «Ак Барсом». «Торпедо» 24 октября примет нижнекамский «Нефтехимик».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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