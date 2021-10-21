Тарасенко — о стычке с Пьетранджело: не знаю, что произошло. Это игра, все на эмоциях

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился мнением о матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:1), а также прокомментировал стычку с экс-одноклубником Алексом Пьетранджело после победного гола.



«У нас было много моментов. Мы провели отличную игру, но нужно больше забивать.



Стычка с Пьетранджело после моего гола? Не знаю, не буду ничего говорить об этом. Я не знаю, что произошло. Это игра, все на эмоциях, это часть хоккея. Если ему хочется поговорить об этом – он может это сделать. Но это лишь часть игры», – цитирует Тарасенко журналист Джереми Рутерфорд в «Твиттере».



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.



Тарасенко, для которого эта шайба стала первой в сезоне, провёл на льду 17.08, совершил семь бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

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