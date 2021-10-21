«Сибирь» расторгла контракт с Вединым. Его подписали в мае
Поделиться
«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Антоном Вединым, сообщает официальный сайт клуба.
В текущем сезоне хоккеист провёл 14 матчей и набрал в них два очка: забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.
После 19 матчей новосибирцы набрали 13 очков и сейчас занимают 10-е место в таблице Восточной конференции.
По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции (Западной и Восточной) выйдут в плей-офф.
Практически всю карьеру Ведин провёл в шведском «Тимро», где выступал по 2019 год. В 2019 году подписал контракт с клубом НХЛ «Чикаго», но большую часть сезона отыграл в АХЛ за фарм-клуб, набрав в 31 игре 17 (7+10) очков. Антон сумел дебютировать в НХЛ – четыре матча за «Чикаго».
Комментарии
- 21 октября 2021
-
11:27
-
11:02
-
10:46
-
10:08
-
09:47
-
09:36
-
09:25
-
08:55
-
08:44
-
08:21
-
07:53
-
06:00
-
05:21
- 20 октября 2021
-
23:58
-
23:27
-
23:10
-
22:50
-
22:45
-
22:40
-
22:28
-
22:10
-
21:38
-
21:22
-
21:16
-
21:02
-
20:48
-
20:40
-
20:28
-
20:04
-
19:51
-
19:44
-
19:18
-
18:57
-
18:40
-
18:23
Партнерский контент