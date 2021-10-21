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«Сибирь» расторгла контракт с Вединым. Его подписали в мае

«Сибирь» расторгла контракт с Вединым. Его подписали в мае
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«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Антоном Вединым, сообщает официальный сайт клуба.

В текущем сезоне хоккеист провёл 14 матчей и набрал в них два очка: забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

После 19 матчей новосибирцы набрали 13 очков и сейчас занимают 10-е место в таблице Восточной конференции.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции (Западной и Восточной) выйдут в плей-офф.

Практически всю карьеру Ведин провёл в шведском «Тимро», где выступал по 2019 год. В 2019 году подписал контракт с клубом НХЛ «Чикаго», но большую часть сезона отыграл в АХЛ за фарм-клуб, набрав в 31 игре 17 (7+10) очков. Антон сумел дебютировать в НХЛ – четыре матча за «Чикаго».

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