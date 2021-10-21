Якуб Коварж: надеюсь, вернусь на лёд, но готов к тому, что 3 сентября была последняя игра

Экс-голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж ответил на вопрос, близка ли его карьера к завершению или она на паузе.

«Стараюсь держать позитив, надеюсь, что вернусь ещё на лёд. Готов к тому, что 3 сентября, может, была моя последняя игра. Но пока уверен, что она не последняя. Сейчас начал жить обычной жизнью, как живут другие люди. Слишком много по больницам езжу пока, но это скоро, наверное, закончится. Начну процесс восстановления. Уже занимаюсь с тренером по физподготовке – это девушка, бывшая хоккеистка и знает вратарские движения. С ней работаем над функциональностью суставов, разгибаем-сгибаем колени, голеностопы.



Прошёл уже месяц безо льда, колено успокоилось и не мешает мне в обычной жизни – это главное. Поэтому будем с врачами искать возможности, как подготовить колено к вратарским нагрузкам. Не хватает эмоций, которые всегда были в раздевалке – и победных, и проигрышных. Атмосферы в коллективе. Это самое сложное, с чем придётся расставаться после окончания карьеры.

Сложно ли самому себя дисциплинировать? Хоккейная жизнь похожа на солдатскую. Но у нас, европейцев, больше свободы в хоккее, чем в России, где всё более строго, по «армейскому» расписанию. У многих игроков бывают проблемы со свободным временем, они не могут определиться, чем будут заниматься. Но у меня с этим проблем нет, наоборот, только ждал того, когда сам буду королём своего времени», – цитирует Коваржа whatasave.by.