Стало известно, готов ли вратарь «Автомобилиста» Коварж продолжить карьеру после травмы

18 сентября «Автомобилист» расторг контракт с голкипером Якубом Коваржем, однако вратарь не планирует завершать игровую карьеру.



«33 года – это не возраст для вратаря. Если Якуб залечит свою травму, то, конечно, он ещё поиграет, он ещё хочет поиграть. Например, в родной Чехии или в Швейцарии, где в последнее время играет его родной брат. Нет сомнений, что если Якуб восстановится, то он вернётся в большой хоккей», – сказал корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву источник, знакомый с ситуацией.



Коварж провёл в «Автомобилисте» 381 матч, оформил 43 шат-аута и отбил 9990 бросков. Также голкипер трижды участвовал в матче звёзд КХЛ.

Весной Коварж сделал операцию на коленном суставе, а в августе прошёл курс реабилитации в Германии. В марте 2021 года голкипер продлил соглашение с «Автомобилистом» на один сезон.



В прошедшем розыгрыше КХЛ Коварж провёл 51 матч в регулярном чемпионате, одержав 23 победы и отразив 92,4% бросков. В Кубке Гагарина голкипер сыграл в пяти встречах, одержав одну победу.