Сергей Зубов покинул рижское «Динамо» по семейным обстоятельствам

Рижское «Динамо» и главный тренер команды Сергей Зубов расторгли контракт по обоюдному согласию. Специалист покинул команду по семейным обстоятельствам, сообщает официальный сайт клуба.

«Динамо» уважает решение тренера. В первую очередь у каждого есть семья. В спорте часто возникают такие ситуации, на которые нужно уметь адекватно и быстро реагировать. Сезон КХЛ продолжается, а цели команды остаются прежними. В ближайшее время руководство клуба решит, кто будет руководить командой в будущем.

В следующем выездном матче исполняющим обязанности главного тренера станет Валерий Кулибаба.

В текущем сезоне рижане провели 20 матчей и набрали в них 20 очков. Сейчас команда из Латвии занимает восьмое место в таблице Западной конференции.