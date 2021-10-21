Бержевен: конечно, «Монреалю» не хватает Уэбера, и мы не собираемся этого скрывать

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен поделился мнением об игре команды в новом сезоне.



«Надо биться, чтобы преодолеть этот спад. Победители ищут решение проблемы, а неудачникам нужны оправдания. Нам надо найти выход из этой ситуации.



Обмены? Мне нравится наша команда. У нас много хороших игроков, которые ещё не играют в полную силу. Пока этого не произойдёт, я не собираюсь ничего менять в составе. Мне не нужны перемены ради перемен.



Конечно, нам не хватает Уэбера, и мы не собираемся этого скрывать. В НХЛ есть только один Ши Уэбер. Другого не будет. Это особенный хоккеист, особенный человек, который очень много дал команде.



Прайс и Эдмундсон? Да, нам их не хватает, но мы должны найти выход», – цитирует Бержевена официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, «Канадиенс» начали сезон с четырёх поражений.