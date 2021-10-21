Бержевен: конечно, «Монреалю» не хватает Уэбера, и мы не собираемся этого скрывать

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен поделился мнением об игре команды в новом сезоне.
«Надо биться, чтобы преодолеть этот спад. Победители ищут решение проблемы, а неудачникам нужны оправдания. Нам надо найти выход из этой ситуации.
Обмены? Мне нравится наша команда. У нас много хороших игроков, которые ещё не играют в полную силу. Пока этого не произойдёт, я не собираюсь ничего менять в составе. Мне не нужны перемены ради перемен.
Конечно, нам не хватает Уэбера, и мы не собираемся этого скрывать. В НХЛ есть только один Ши Уэбер. Другого не будет. Это особенный хоккеист, особенный человек, который очень много дал команде.
Прайс и Эдмундсон? Да, нам их не хватает, но мы должны найти выход», – цитирует Бержевена официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, «Канадиенс» начали сезон с четырёх поражений.
- 21 октября 2021
-
12:59
-
12:38
-
12:16
-
11:56
-
11:35
-
11:27
-
11:02
-
10:46
-
10:08
-
09:47
-
09:36
-
09:25
-
08:55
-
08:44
-
08:21
-
07:53
-
06:00
-
05:21
- 20 октября 2021
-
23:58
-
23:27
-
23:10
-
22:50
-
22:45
-
22:40
-
22:28
-
22:10
-
21:38
-
21:22
-
21:16
-
21:02
-
20:48
-
20:40
-
20:28
-
20:04
-
19:51