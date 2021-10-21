Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бержевен: конечно, «Монреалю» не хватает Уэбера, и мы не собираемся этого скрывать

Бержевен: конечно, «Монреалю» не хватает Уэбера, и мы не собираемся этого скрывать
Комментарии

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен поделился мнением об игре команды в новом сезоне.

«Надо биться, чтобы преодолеть этот спад. Победители ищут решение проблемы, а неудачникам нужны оправдания. Нам надо найти выход из этой ситуации.

Обмены? Мне нравится наша команда. У нас много хороших игроков, которые ещё не играют в полную силу. Пока этого не произойдёт, я не собираюсь ничего менять в составе. Мне не нужны перемены ради перемен.

Конечно, нам не хватает Уэбера, и мы не собираемся этого скрывать. В НХЛ есть только один Ши Уэбер. Другого не будет. Это особенный хоккеист, особенный человек, который очень много дал команде.

Прайс и Эдмундсон? Да, нам их не хватает, но мы должны найти выход», – цитирует Бержевена официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, «Канадиенс» начали сезон с четырёх поражений.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021