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Глава рижского «Динамо» высказался о ситуации с поиском нового тренера после ухода Зубова

Глава рижского «Динамо» высказался о ситуации с поиском нового тренера после ухода Зубова
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Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал о ситуации с поиском нового тренера.

«Сейчас команду принял Валерий Кулибаба. А дальше будем смотреть. На данный момент поиска главного тренера не ведётся. Мы спокойненько всё обдумаем, всё взвесим. Посоветуемся и с Зубовым, потому что он действительно хороший тренер, и тогда будем смотреть», – сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Рижское «Динамо» и главный тренер команды Сергей Зубов 21 октября расторгли контракт по обоюдному согласию. Специалист покинул команду по семейным обстоятельствам.

В текущем сезоне рижане провели 20 матчей и набрали в них 20 очков. Сейчас команда из Латвии занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

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