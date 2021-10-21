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Артюхин не набрал очки за результативность в первых 10 играх за «Адмирал»

Артюхин не набрал очки за результативность в первых 10 играх за «Адмирал»
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Нападающий Евгений Артюхин провёл 10 матчей за «Адмирал» из Владивостока после перехода в клуб, однако пока не отметился очками за результативность.

Сегодня, 21 октября, в Хабаровске на «Платинум-Арене» «Амур» встречался с «Адмиралом» и гости одержали победу со счётом 2:1.

В прошедшем сезоне хоккеист выступал за подольский «Витязь» и провёл 43 матча в регулярном чемпионате, набрав 4 (2+2) очка.

Артюхин выступал в НХЛ за «Тампу», «Анахайм» и «Атланту», а также за различные клубы североамериканских лиг. В России, помимо «Витязя», форвард играл за «Локомотив», «Авангард», ЦСКА, СКА и «Атлант», «Сибирь» и московское «Динамо».

Также хоккеист выступал за сборную России на чемпионате мира – 2011.

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