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«Красная Армия» крупно разгромила «СКА-Варяги» в матче МХЛ со счётом 12:1

«Красная Армия» крупно разгромила «СКА-Варяги» в матче МХЛ со счётом 12:1
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«Красная Армия» в матче Молодёжной хоккейной лиги разгромила «СКА-Варяги» со счётом 12:1 (1:1, 5:0, 6:0).

В составе победителей отличились нападающие Роман Макаров, Сергей Шамшурин и Максим Кирилейченко, а также защитники Кирилл Волков и Артём Дуда. Дубль на счету Егора Кузьминова и Евгения Горфиняка, хет-трик оформил форвард хозяев Иван Янченко.

Единственную шайбу в составе «СКА-Варяг» забросил форвард Никита Недопекин.

«Красная Армия» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции МХЛ, набрав 29 очков после
19 встреч. «СКА-Варяги» — десятые на Западе, имея в своём активе 19 баллов после 19 игр. Следующий матч клубы проведут также между собой. Встреча состоится завтра, 22 октября, начало — в 17:00 мск.

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