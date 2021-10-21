Гранлунд: не было особенных ожиданий от КХЛ. Сейчас доволен тем, как всё складывается

Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд рассказал о переходе в клуб, адаптации и соперничестве в детстве с братом Микаэлем.
«У меня не было каких-то особенных ожиданий от КХЛ, я знал, что в лиге достаточно классных команд и игроков. Хоккей здесь немного отличается от Северной Америки – у тебя чуть больше времени, чтобы созидать, большое значение имеет катание, многие команды стараются играть с шайбой. Последний год в Северной Америке получился не самым удачным, и мне хотелось начать писать новую главу в своей карьере. Над предложением из КХЛ я думал пару недель, понимая, что этот шаг станет новым вызовом для меня. Но сейчас я доволен тем, как всё складывается.
Мне, конечно, было легче адаптироваться в таком окружении в «Салавате»: можно общаться на родном языке, легче было найти «химию» в звене. Но тебе в любом случае нужно показывать результат, чтобы играть в лиге. Очевидно, что Лямся привнёс финский хоккей в «Салават Юлаев» – каждый игрок должен действовать по одной системе, стиль похож на европейский.
Думаю, нам нравится стиль нашего хоккея – каждый знает, что ему нужно делать, куда идти. Все топовые команды отлично защищаются, хотят играть с шайбой. Сложно выбрать одну команду, здесь нет лёгких игр.
В детстве соперничали с братом Микаэлем, который тоже стал профессиональным хоккеистом? О да, это имело огромное значение. Мы постоянно играли друг против друга, будь то хоккей или футбол. Каждый раз это была настоящая битва, возможно, это и стало частью нашего успеха. Я младше, поэтому был меньше его и не так часто побеждал, но это меня только мотивировало.
Мы созваниваемся раза три в неделю, но обычно не говорим о хоккее, чаще – о жизни и всём остальном. Когда нам было около 20, мы много говорили об игре, но уже не сейчас», — цитирует Гранлунда пресс-служба КХЛ.
- 21 октября 2021
-
20:22
-
20:06
-
19:51
-
19:41
-
19:14
-
18:47
-
18:32
-
18:02
-
18:00
-
17:52
-
17:27
-
17:12
-
16:57
-
16:40
-
16:30
-
16:21
-
15:37
-
15:19
-
15:10
-
14:57
-
14:30
-
14:18
-
13:28
-
13:22
-
13:15
-
12:59
-
12:38
-
12:16
-
11:56
-
11:35
-
11:27
-
11:02
-
10:46
-
10:08
-
09:47