Гранлунд: не было особенных ожиданий от КХЛ. Сейчас доволен тем, как всё складывается

Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд рассказал о переходе в клуб, адаптации и соперничестве в детстве с братом Микаэлем.



«У меня не было каких-то особенных ожиданий от КХЛ, я знал, что в лиге достаточно классных команд и игроков. Хоккей здесь немного отличается от Северной Америки – у тебя чуть больше времени, чтобы созидать, большое значение имеет катание, многие команды стараются играть с шайбой. Последний год в Северной Америке получился не самым удачным, и мне хотелось начать писать новую главу в своей карьере. Над предложением из КХЛ я думал пару недель, понимая, что этот шаг станет новым вызовом для меня. Но сейчас я доволен тем, как всё складывается.



Мне, конечно, было легче адаптироваться в таком окружении в «Салавате»: можно общаться на родном языке, легче было найти «химию» в звене. Но тебе в любом случае нужно показывать результат, чтобы играть в лиге. Очевидно, что Лямся привнёс финский хоккей в «Салават Юлаев» – каждый игрок должен действовать по одной системе, стиль похож на европейский.



Думаю, нам нравится стиль нашего хоккея – каждый знает, что ему нужно делать, куда идти. Все топовые команды отлично защищаются, хотят играть с шайбой. Сложно выбрать одну команду, здесь нет лёгких игр.



В детстве соперничали с братом Микаэлем, который тоже стал профессиональным хоккеистом? О да, это имело огромное значение. Мы постоянно играли друг против друга, будь то хоккей или футбол. Каждый раз это была настоящая битва, возможно, это и стало частью нашего успеха. Я младше, поэтому был меньше его и не так часто побеждал, но это меня только мотивировало.



Мы созваниваемся раза три в неделю, но обычно не говорим о хоккее, чаще – о жизни и всём остальном. Когда нам было около 20, мы много говорили об игре, но уже не сейчас», — цитирует Гранлунда пресс-служба КХЛ.