«Куньлунь» подписал пробный контракт с голкипером Сапрыкиным перед игрой со СКА
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Куньлунь Ред Стар». К 7-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев.
Запасным голкипером гостей является Игорь Сапрыкин. Как сообщает твиттер-аккаунт китайского клуба, он подписал пробный контракт с командой перед матчем со СКА. Ранее 29-летний вратарь в нынешнем сезоне выступал в Высшей хоккейной лиге за красноярский «Сокол», одержав в четырёх матчах две победы, отбивая 94,8% бросков и пропуская в среднем 1,46 шайбу за игру.
Отметим, что Сапрыкин подписал контракт с китайским клубом в 2020 году.
В настоящее время «Куньлунь» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков после 19 сыгранных встреч.
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