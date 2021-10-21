«Куньлунь» подписал пробный контракт с голкипером Сапрыкиным перед игрой со СКА

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Куньлунь Ред Стар». К 7-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев.

Запасным голкипером гостей является Игорь Сапрыкин. Как сообщает твиттер-аккаунт китайского клуба, он подписал пробный контракт с командой перед матчем со СКА. Ранее 29-летний вратарь в нынешнем сезоне выступал в Высшей хоккейной лиге за красноярский «Сокол», одержав в четырёх матчах две победы, отбивая 94,8% бросков и пропуская в среднем 1,46 шайбу за игру.

Отметим, что Сапрыкин подписал контракт с китайским клубом в 2020 году.

В настоящее время «Куньлунь» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков после 19 сыгранных встреч.