Московское «Динамо» уверенно обыграло «Нефтехимик»
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Московское «Динамо» одержало победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Игра прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».
На 14-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Александр Петунин, ему ассистировали Эрик О'Делл и Роб Клинкхаммер. Удвоил преимущество подопечных Алексея Кудашова на 26-й минуте защитник Сергей Бойков.
Третью шайбу в составе гостей на 50-й минуте забросил нападающий Владислав Ефремов, голевой пас отдал Андрей Сергеев.
«Динамо» набрало 28 очков и поднялось на третье место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» — восьмой на Востоке, после 20 встреч имея в своём активе 17 баллов.
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