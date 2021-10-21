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Московское «Динамо» уверенно обыграло «Нефтехимик»

Московское «Динамо» уверенно обыграло «Нефтехимик»
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Московское «Динамо» одержало победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Игра прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».

На 14-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Александр Петунин, ему ассистировали Эрик О'Делл и Роб Клинкхаммер. Удвоил преимущество подопечных Алексея Кудашова на 26-й минуте защитник Сергей Бойков.

Третью шайбу в составе гостей на 50-й минуте забросил нападающий Владислав Ефремов, голевой пас отдал Андрей Сергеев.

«Динамо» набрало 28 очков и поднялось на третье место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» — восьмой на Востоке, после 20 встреч имея в своём активе 17 баллов.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2021, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Петунин (О'Делл, Клинкхаммер) – 13:40' (5x5)   0:2 Бойков – 25:50' (5x5)   0:3 Ефремов (Сергеев) – 49:36' (5x5)
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