Брагин: СКА все 60 минут играл с преимуществом. Уверенная надёжная победа

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал разгромную победу в матче с «Куньлунем» (7:0).



«Уверенная победа. Хорошая игра. Какие-то шероховатости были. Но все 60 минут играли с преимуществом. Создали массу моментов, могли ещё забивать. Уверенная надёжная победа.



Победа всегда придаёт уверенность, тем более уверенная победа. Надо работать дальше и улучшать отдельные качества. Никита Смирнов провёл хорошую надёжную игру. Нужно развиваться в физическом плане, но никаких претензий.



Смотрим на состояние каждого вратаря. С Юханссоном всё понятно, у него седьмой сухой матч сегодня. Дальше смотрим.



Ждём Лехтонена. Ждали сегодня, но нюансы есть. Как прибудет в расположение клуба, посмотрим на состояние и в бой», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.