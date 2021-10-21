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Брагин: СКА все 60 минут играл с преимуществом. Уверенная надёжная победа

Брагин: СКА все 60 минут играл с преимуществом. Уверенная надёжная победа
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал разгромную победу в матче с «Куньлунем» (7:0).

«Уверенная победа. Хорошая игра. Какие-то шероховатости были. Но все 60 минут играли с преимуществом. Создали массу моментов, могли ещё забивать. Уверенная надёжная победа.

Победа всегда придаёт уверенность, тем более уверенная победа. Надо работать дальше и улучшать отдельные качества. Никита Смирнов провёл хорошую надёжную игру. Нужно развиваться в физическом плане, но никаких претензий.

Смотрим на состояние каждого вратаря. С Юханссоном всё понятно, у него седьмой сухой матч сегодня. Дальше смотрим.

Ждём Лехтонена. Ждали сегодня, но нюансы есть. Как прибудет в расположение клуба, посмотрим на состояние и в бой», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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