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«Вашингтон» победил «Дэвилз» благодаря голам Кузнецова и Орлова. У Овечкина – два очка

«Вашингтон» победил «Дэвилз» благодаря голам Кузнецова и Орлова. У Овечкина – два очка
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Вашингтона» отличились Энтони Манта, Дмитрий Орлов, Даниэль Спронг и Евгений Кузнецов. Автором единственной заброшенной шайбы «Дэвилз» стал Янне Куокканен.

36-летний российский форвард «столичных» Александр Овечкин, проведя на льду 19 минут 50 секунд, отметился двумя результативными передачами, набрав «+2» по показателю полезности. Его соотечественник Евгений Кузнецов записал на свой счёт не только заброшенную шайбу, но и голевой пас, заработав уже 8-е (3+5) очко в 4 матчах.

Для Дмитрия Орлова этот гол стал первым в текущем сезоне. Его игровое время составило 18.24, а показатель полезности – «+2».

Ворота «Вашингтона» в этом матче защищал Витек Ванечек, отразивший 24 броска из 25, а у «Нью-Джерси» — Скотт Уэджвуд, совершивший 23 спасения после 27 попыток.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2021, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Спронг, ван Римсдайк) – 04:14' (5x5)   0:2 Орлов (Овечкин, Кузнецов) – 09:33' (5x5)   0:3 Спронг – 29:56' (5x5)   0:4 Кузнецов (Уилсон, Овечкин) – 49:16' (5x5)   1:4 Куокканен (Сиверсон, Шарангович) – 53:18' (5x4)
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