«Вашингтон» победил «Дэвилз» благодаря голам Кузнецова и Орлова. У Овечкина – два очка

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Вашингтона» отличились Энтони Манта, Дмитрий Орлов, Даниэль Спронг и Евгений Кузнецов. Автором единственной заброшенной шайбы «Дэвилз» стал Янне Куокканен.

36-летний российский форвард «столичных» Александр Овечкин, проведя на льду 19 минут 50 секунд, отметился двумя результативными передачами, набрав «+2» по показателю полезности. Его соотечественник Евгений Кузнецов записал на свой счёт не только заброшенную шайбу, но и голевой пас, заработав уже 8-е (3+5) очко в 4 матчах.

Для Дмитрия Орлова этот гол стал первым в текущем сезоне. Его игровое время составило 18.24, а показатель полезности – «+2».

Ворота «Вашингтона» в этом матче защищал Витек Ванечек, отразивший 24 броска из 25, а у «Нью-Джерси» — Скотт Уэджвуд, совершивший 23 спасения после 27 попыток.