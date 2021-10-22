«Монреаль» начал новый сезон с 5 поражений, оставшись единственным клубом НХЛ без очков
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал на своём льду «Каролину Харрикейнз». Матч завершился уверенной победой гостей со счётом 4:1.
Таким образом, «Канадиенс» остались единственной командой лиги, которая не смогла набрать очки в новом сезоне НХЛ. Ранее подопечные Доминика Дюшарма уступили в основное время «Торонто» (1:2), «Баффало» (1:5), «Рейнджерс» (1:3) и «Сан-Хосе» (0:5).
Напомним, «Монреаль» является финалистом Кубка Стэнли 2021 года, в финальной серии уступив «Тампе» со счётом 1-4. Канадский клуб не выигрывал трофей с 1993 года.
В следующем матче «Канадиенс» сыграют дома с «Детройт Ред Уингз» (24 октября, 2:00 мск).
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