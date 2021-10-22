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Гуськов — о шансах сыграть на МЧМ: Браташ работал в Ярославе, но по блату ничего не будет

Гуськов — о шансах сыграть на МЧМ: Браташ работал в Ярославе, но по блату ничего не будет
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Вратарь клуба МХЛ «Локо» Егор Гуськов прокомментировал последние игры клуба, а также шансы выступить в составе сборной России на молодёжном чемпионате мира — 2022.

В матчах против «Атланты» и «Риги» пропустил много шайб? Это тоже опыт, не всё должно быть идеально в хоккее. Нападающие тоже стараются, они должны забивать. Ничего страшного, будем работать – и всё получится.

Думаю, случайности (улыбается). Звёздная болезнь? Этого точно нет.

Конечно поначалу это тяжело психологически. Но на следующий день просто стараешься это забыть, работать дальше, разбирать ошибки. Думаю, в будущем эта работа даст свои плоды и всё будет получаться.

Как оценю шансы на поездку на молодёжный чемпионат мира? Сейчас трудно сказать. Олег Браташ – новый главный тренер молодёжной сборной, он связан с Ярославлем, работал здесь. Но я не думаю, что это на что-то повлияет. В первую очередь, нужно выигрывать конкуренцию. По блату здесь ничего не будет, только здоровое соперничество», — приводит слова Гуськова Youtube-канал МХЛ.

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