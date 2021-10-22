Кутюр — о Лабанке: просто Кевин Овечкин! У него отличный бросок

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр поделился мнением о Кевине Лабанке, который забил победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:1) броском из левого круга вбрасывания в большинстве, сравнив его с Александром Овечкиным.
«У него отличный бросок. Просто Кевин Овечкин! Ему надо продолжать бросать, тогда он забьёт ещё много голов. Он умеет это делать. В первом периоде забросил шайбу прямым броском. К сожалению, её не засчитали», — приводит слова Кутюра официальный сайт НХЛ.
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«Сан-Хосе» после трёх матчей набрал шесть очков, разделяя второе место в Западной конференции с «Миннесотой» и «Сент-Луисом». В следующей встрече «Шаркс» в гостях сыграют с «Торонто». Игра состоится в воскресенье, 24 октября. Начало — в 1:00 мск.
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