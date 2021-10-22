Сегодня, 22 октября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» сыграет с «Авангардом». Встреча пройдёт в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало — в 19:00 мск.



«Чемпионат» предлагает пройти опрос: сможет ли «Авангард» обыграть «Ак Барс» и одержать седьмую победу подряд?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

«Авангард» имеет победную серию, составляющую шесть матчей. Подопечные Боба Хартли обыграли «Спартак» (5:2), «Автомобилист» (3:1), «Барыс» (4:1), «Сибирь» (4:3), «Сочи» (5:4) и «Торпедо» (1:0). Омский клуб занимает пятое место в Восточной конференции, набрав после 19 матчей 24 очка.



«Ак Барс» — четвёртый на Востоке, имея в своём активе 28 баллов после 21 игры.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.