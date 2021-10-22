Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о ходе восстановления от травм Кросби и Малкина

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал процесс набора игровой формы двумя лидерами клуба — Сидни Кросби и Евгением Малкиным.
«Оба парня делают прогресс в восстановлении. Сидни по расписанию получил выходной. Он работает по графику, который ведёт к его возвращению в состав. Кросби много работает над восстановлением вне льда.
Я не помню, не узнавал у тренера, катался ли Джино вчера или нет. Но у него тоже идёт процесс восстановления. Пару раз в неделю он катается на льду. И я просто не помню, какой сегодня день — занимается он или нет. Надо уточнить у тренера, который работает с Малкиным», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.
«Пингвинз» в первых четырёх матчах сезона одержали две победы: над «Тампой» (6:2) и «Чикаго» (5:2), а также уступили «Флориде» (4:5, ОТ) и «Далласу» (1:2, бул.). В следующем матче «Питтсбург» сыграет дома с «Торонто» (24 октября).
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