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Гусев стал лучшим ассистентом СКА за всю историю, отдав 218 передач. Он обошёл Шипачёва

Гусев стал лучшим ассистентом СКА за всю историю, отдав 218 передач. Он обошёл Шипачёва
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Нападающий санкт-петербуржского СКА Никита Гусев стал лучшим ассистентом за всю историю команды.

Как сообщает официальный телеграм-аккаунт клуба, в матче с «Куньлунем» (7:0) он впервые в карьере вышел с капитанской нашивкой и оформил ассистентский хет-трик – теперь на счету Гусева 218 голевых передач. Никита обошел Вадима Шипачёва, который сделал 217 результативных пасов в армейской форме. На рекорд Гусев затратил 276 игр, 111 передач он отдал в равенстве, 107 – в большинстве.

В форме СКА Никита играл с 28 командами, и против каждого из них он отметился голевыми передачами. Наибольшее количество пасов у него в матчах с «Северсталью» (20 передач), московским «Динамо» (18), «Металлургом» (16) и «Локомотивом» (15).

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