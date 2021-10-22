Гусев стал лучшим ассистентом СКА за всю историю, отдав 218 передач. Он обошёл Шипачёва

Нападающий санкт-петербуржского СКА Никита Гусев стал лучшим ассистентом за всю историю команды.



Как сообщает официальный телеграм-аккаунт клуба, в матче с «Куньлунем» (7:0) он впервые в карьере вышел с капитанской нашивкой и оформил ассистентский хет-трик – теперь на счету Гусева 218 голевых передач. Никита обошел Вадима Шипачёва, который сделал 217 результативных пасов в армейской форме. На рекорд Гусев затратил 276 игр, 111 передач он отдал в равенстве, 107 – в большинстве.



В форме СКА Никита играл с 28 командами, и против каждого из них он отметился голевыми передачами. Наибольшее количество пасов у него в матчах с «Северсталью» (20 передач), московским «Динамо» (18), «Металлургом» (16) и «Локомотивом» (15).