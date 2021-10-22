Форвард «Металлурга» Зернов дисквалифицирован на один матч за эпизод в игре с «Йокеритом»

Нападающий «Металлурга» Денис Зернов дисквалифицирован на один матч.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Йокерит» — «Металлург». На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Дениса Зернова по п.1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается в заявлении на официальном сайте КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Напомним, Зернов стал игроком «Металлурга» в конце лета 2021 года. В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 20 играх, набрав в них 11 (5+6) очков при показателе полезности "-4".
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