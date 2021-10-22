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Рижское «Динамо» расторгло контракт с Мамчицсом. Он провёл на льду в сезоне меньше 3 минут

Рижское «Динамо» расторгло контракт с Мамчицсом. Он провёл на льду в сезоне меньше 3 минут
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Рижское «Динамо» сообщило о расторжении контракта с защитником Робертом Мамчицсом.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение прекращено по обоюдному согласию сторон.

В этом сезоне Мамчицс принял участие только в двух матчах Континентальной хоккейной лиги, проводя на площадке в среднем 1 минуту 27 секунд, за это время заблокировав один бросок.

Мамчицс присоединился к рижскому «Динамо» в 2018 году, сыграв в общей сложности 100 матчей в КХЛ за четыре сезона. В этих встречах 26-летний латвийский защитник забросил три шайбы, отдал десять результативных передач при общей полезности «-15», а также заработав 60 минут штрафа.

«Динамо» занимает в настоящий момент девятое место в таблице Западной конференции, набрав 20 очков после 20 сыгранных встреч.

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