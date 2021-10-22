«Сибирь» за 15 секунд отыграла две шайбы в матче с минским «Динамо»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» встречается с минским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Сибирь» в Новосибирске. Счёт к концу первого периода — 2:2.
На 13-й минуте при счёте 2:0 в пользу минчан гости проводили атаку в чужой зоне. Дмитрий Коробов от синей линии попытался нанести бросок, но Никита Коротков перехватил шайбу, в силовой манере оторвался от защитника и переиграл в ближнем бою Сергея Большакова — 1:2.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На этот новосибирцы не остановились и уже через 15 секунд сравняли счёт. «Сибирь» после вбрасывания навязала борьбу в средней зоне и начали атаку. Никита Ефремов нанёс бросок от синей линии, а Александр Шаров подставил клюшку — 2:2.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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