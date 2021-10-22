Минское «Динамо» вышло вперёд после курьёзного автогола игрока «Сибири»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» встречается с минским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Сибирь» в Новосибирске. Счёт после первого периода — 3:2 в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

На 6-й минуте во время игры в большинстве минчане примечательным способом вышли вперёд. После броска Мальте Стрёмвалля шайба случайно попала в голову Артёму Демкову, а от него отлетела на пятак, где Юрки Йокипакка рукой отправил её в свои ворота. Сначала арбитры не засчитали этот гол, списав игру рукой на нападающего гостей Марио Кемпе, но после видеопросмотра было принято решение всё же засчитать взятие ворот.

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