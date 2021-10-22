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Минское «Динамо» вышло вперёд после курьёзного автогола игрока «Сибири»

Минское «Динамо» вышло вперёд после курьёзного автогола игрока «Сибири»
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» встречается с минским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Сибирь» в Новосибирске. Счёт после первого периода — 3:2 в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

На 6-й минуте во время игры в большинстве минчане примечательным способом вышли вперёд. После броска Мальте Стрёмвалля шайба случайно попала в голову Артёму Демкову, а от него отлетела на пятак, где Юрки Йокипакка рукой отправил её в свои ворота. Сначала арбитры не засчитали этот гол, списав игру рукой на нападающего гостей Марио Кемпе, но после видеопросмотра было принято решение всё же засчитать взятие ворот.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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