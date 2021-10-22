Никитин объяснил, за счёт чего «Локомотив» смог вернуть инициативу в матче с «Барысом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался после победы в матче чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:1).



«Хорошо играли. В конце второго периода отдали инициативу после удаления. Третий период прошёл более остро. Спецбригада решила всё.



Как оценю игру Антона Сагадеева после второго матча под моим руководством? Трудно сказать. Второй матч после серьёзной травмы. Поможем ему влиться в игру. Он принесет нам пользу в будущем.



За счёт удалений удалось переломить ход матча в начале третьего периода, когда «Барыс» начал активно и перехватил инициативу. Думаю, да. Как мы отдали инициативу в конце второго периода за счёт удалений, так и «Барыс» отдал в третьем», — приводит слова Никитина Sports.kz.