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«Сан-Хосе» обыграл «Торонто», в матче было забито восемь голов

«Сан-Хосе» обыграл «Торонто», в матче было забито восемь голов
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Логан Кутюр (дважды), Тимо Майер, Эрик Карлссон и Йонатан Дален. В составе «Торонто» забивали Джейсон Спецца, Ондрей Каше и Джон Таварес.

«Сан-Хосе» одержал четвёртую победу подряд. «Торонто» потерпел третье поражение за последние четыре матча.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2021, суббота. 01:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Кутюр (Власик) – 22:31' (5x5)   1:1 Спецца (Энгвалль, Симмондс) – 23:27' (5x5)   1:2 Майер – 23:44' (5x5)   2:2 Каше – 30:24' (5x5)   2:3 Карлссон (Миддлтон) – 31:55' (5x5)   2:4 Дален (Кутюр, Майер) – 40:25' (5x5)   3:4 Таварес (Нюландер, Маззин) – 53:39' (5x5)   3:5 Кутюр (Кольяно) – 59:20' (en)
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