«Сан-Хосе» обыграл «Торонто», в матче было забито восемь голов

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Логан Кутюр (дважды), Тимо Майер, Эрик Карлссон и Йонатан Дален. В составе «Торонто» забивали Джейсон Спецца, Ондрей Каше и Джон Таварес.

«Сан-Хосе» одержал четвёртую победу подряд. «Торонто» потерпел третье поражение за последние четыре матча.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».