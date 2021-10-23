Гол Гурьянова в овертайме принёс «Далласу» победу над «Лос-Анджелесом»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга – за «Даллас» отличились Тайлер Сегин и Миро Хейсканен, а за «Лос-Анджелес» забрасывали Анже Копитар и Габриэль Виларди. На последней минуте овертайма точный бросок Дениса Гурьянова принёс «Старз» победу в этом матче.

В этом матче Гурьянов провёл на льду 11 минут и 18 секунд и заработал показатель полезности «+1». Это его первая заброшенная шайба в сезоне и первое набранное очко. Его соотечественник и одноклубник – Александр Радулов за 19.57 на площадке результативными действиями не отметился.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин остался в запасе на этот матч. Форвард «Кингз» Владимир Ткачёв участия в игре также не принимал.