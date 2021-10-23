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Гол Гурьянова в овертайме принёс «Далласу» победу над «Лос-Анджелесом»

Гол Гурьянова в овертайме принёс «Далласу» победу над «Лос-Анджелесом»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга – за «Даллас» отличились Тайлер Сегин и Миро Хейсканен, а за «Лос-Анджелес» забрасывали Анже Копитар и Габриэль Виларди. На последней минуте овертайма точный бросок Дениса Гурьянова принёс «Старз» победу в этом матче.

В этом матче Гурьянов провёл на льду 11 минут и 18 секунд и заработал показатель полезности «+1». Это его первая заброшенная шайба в сезоне и первое набранное очко. Его соотечественник и одноклубник – Александр Радулов за 19.57 на площадке результативными действиями не отметился.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин остался в запасе на этот матч. Форвард «Кингз» Владимир Ткачёв участия в игре также не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2021, суббота. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Копитар (Арвидссон, Браун) – 17:11' (5x5)   1:1 Сегин (Сутер, Хейсканен) – 19:20' (5x4)   1:2 Виларди (Калиев, Уокер) – 37:32' (5x4)   2:2 Хейсканен (Павелски, Сегин) – 50:58' (5x4)   3:2 Гурьянов (Хейсканен, Хинц) – 64:15' (3x3)
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