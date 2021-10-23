Генменеджер «Миннесоты» обвинён в сокрытии фактов сексуального насилия

Организация U.S. Center for SafeSport (Центр безопасного спорта США) открыла расследование в отношении генерального менеджера «Миннесоты Уайлд» Билла Герина, сообщает TSN. Оно связано с инцидентом, произошедшим в 2018 году во время его работы в «Питтсбург Пингвинз» в качестве помощника генменеджера.
Герин обвиняется в сокрытии информации по факту эпизода с сексуальными домогательствами бывшего тренера фарм-клуба «пингвинов» Кларка Донателли к Эрин Скалде — жене своего бывшего помощника в клубе АХЛ Джаррода Скалде. Жалоба в SafeSport была подана ей 5 октября. Центр уже уведомил её о том, что намерен провести расследование.
Ранее Джаррод Скалде подал иск против Донателли в суд. Также он обвинил «Пингвинз» в том, что клуб нанял и оставил на работе тренера, несмотря на то что знал о сексуальных домогательствах с его стороны. Скалде утверждает, что Герин узнал об инциденте семь месяцев спустя. По словам истца, Герин сказал ему «хранить молчание» о предполагаемом инциденте. Он также утверждает, что клуб НХЛ нарушил законы Пенсильвании о защите осведомителей и уволил его 5 мая 2020 года за то, что он пожаловался команде.
Донателли ушёл в отставку по личным причинам в июне 2019 года. Герин покинул «Пингвинз» в августе 2020 года, став генеральным менеджером «Миннесоты». Центр безопасного спорта США занимается расследованием неправомерных действий в олимпийском движении США. Герин был назначен помощником генерального менеджера мужской олимпийской сборной США. Если расследование подтвердит заявления истцов, то он может быть отстранён от работы со сборной.
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