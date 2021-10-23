Капитан «Сан-Хосе»: раньше мы не стартовали хорошо, неприятности нарастали как снежный ком
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Капитан «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр поделился мнением об удачном старте команды в сезоне НХЛ после победы в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:3).
«Начинать вот так крайне важно. В тренировочном лагере мы концентрировались на том, чтобы хорошо стартовать. В последние пару лет нам этого не удавалось, и дальше неприятности нарастали как снежный ком. Но сейчас мы провели отличные сборы, все хорошо подготовились, и нам удалось это перенести на регулярный сезон», — приводит слова Кутюра официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
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