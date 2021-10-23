Лафренье: Шестёркин хорош с самого начала сезона. Он подставит спину, когда нужна помощь
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Нападающий «Рейнджерс» Алекси Лафренье высоко отозвался об игре российского вратаря Игоря Шестёркина в последних матчах.
«Шести хорош с самого начала сезона. Мы стараемся ответственно играть без шайбы и минимизировать шансы соперника, но всё-таки каждый раз, когда нам требуется его помощь, Шести готов подставить спину. Он придаёт уверенности всей команде», — приводит слова форварда официальный сайт НХЛ.
Напомним, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:1. 25-летний Шестёркин, одержавший третью победу в нынешнем сезоне НХЛ при одном поражении в овертайме, в этой встрече был признан второй звездой. Российский голкипер отразил 28 бросков из 29.
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