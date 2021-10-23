Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лафренье: Шестёркин хорош с самого начала сезона. Он подставит спину, когда нужна помощь

Лафренье: Шестёркин хорош с самого начала сезона. Он подставит спину, когда нужна помощь
Комментарии

Нападающий «Рейнджерс» Алекси Лафренье высоко отозвался об игре российского вратаря Игоря Шестёркина в последних матчах.

«Шести хорош с самого начала сезона. Мы стараемся ответственно играть без шайбы и минимизировать шансы соперника, но всё-таки каждый раз, когда нам требуется его помощь, Шести готов подставить спину. Он придаёт уверенности всей команде», — приводит слова форварда официальный сайт НХЛ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:1. 25-летний Шестёркин, одержавший третью победу в нынешнем сезоне НХЛ при одном поражении в овертайме, в этой встрече был признан второй звездой. Российский голкипер отразил 28 бросков из 29.

Новость по теме
Экс-вратарь «Рейнджерс» объяснил, в чём единственный недостаток Игоря Шестёркина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021