Помещённый в долгосрочный список травмированных Бекстрём вернулся на лёд
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал, что нападающий команды Никлас Бекстрём, который находится в долгосрочном списке травмированных, прогрессирует и уже вернулся на лёд, сообщает Саманта Пэлл в «Твиттере».
Из-за помещения в список долгосрочно травмированных игроков, Бекстрём сможет сыграть не ранее 7 ноября, когда «Кэпиталз» встретятся с «Филадельфией Флайерз».
Бекстрём пропустил тренировочный лагерь клуба и начало сезона в связи с продолжающейся реабилитацией после повреждения бедра.
В текущем сезоне «Вашингтон» провёл четыре встречи и одержал три победы: над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), «Колорадо Эвеланш» (6:3) и «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1). Единственное поражение подопечным Лавиолетта нанесла «Тампа» (1:2, ОТ).
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