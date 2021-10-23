Задоров пропустит игру с «Вашингтоном» из-за повреждения

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров пропустит матч с «Вашингтон Кэпиталз», который состоится сегодня, 23 октября, в 20:00 мск, из-за повреждения руки.
В игре с «Детройтом» (3:0) хоккеист также не принял участие из-за травмы.
Напомним, 20 августа Задоров подписал однолетний контракт с «Флэймз». Ранее Задоров был обменян в «Калгари» из «Чикаго Блэкхоукс». Взамен «ястребы» получили право выбора в третьем раунде на драфте-2022.
У 26-летнего игрока закончился контракт, по которому он получал $ 3,2 млн в год. «Чикаго» не стал защищать Задорова перед драфтом расширения.
Напомним, защитник провёл дебютный сезон-2020/2021 за «Чикаго», а ранее несколько лет выступал за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». Задоров начинал карьеру в системе московского ЦСКА.
- 23 октября 2021
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