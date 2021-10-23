Самсонов поменял Ванечека после 0:3 в первом периоде

Сегодня, 23 октября, в Вашингтоне (США) на «Кэпитал Уан-Арене» «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Калгари Флэймз». После первого периода столичная команда уступает в счёте – 0:3. Российский голкипер Илья Самсонов вышел в составе «Кэпиталз» на второй период, поменяв Витека Ванечека.



На 10-й минуте в большинстве Эндрю Манджапане открыл счт в матче с передач Ноа Ханифина и Микаэля Баклунда, на 11-й минуте Эллиас Линдхольм увеличил преимущество гостей с передачи Джонни Годро, а на 18-й Линдхольм в меньшинстве убежал в контратаку и забросил третью шайбу «Калгари».



Ранее голкипер провёл только одну игру – с «Нью-Йорк Рейнджерс» в стартовом матче сезона (1:5).

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.