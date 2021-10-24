«Миннесота» в результативном матче обыграла «Анахайм», у Капризова «-1»

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Миннесоты» забивали Брэндон Дюхайм, Джаред Сперджен, Джон Меррилл и Райан Хартман. Нападающий Кирилл Капризов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Куликов очков не набрал. За «Анахайм» дубль оформил Рикард Ракель и ещё один гол забил Трой Терри.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.



Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».