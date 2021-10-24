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«Миннесота» в результативном матче обыграла «Анахайм», у Капризова «-1»

«Миннесота» в результативном матче обыграла «Анахайм», у Капризова «-1»
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Миннесоты» забивали Брэндон Дюхайм, Джаред Сперджен, Джон Меррилл и Райан Хартман. Нападающий Кирилл Капризов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Куликов очков не набрал. За «Анахайм» дубль оформил Рикард Ракель и ещё один гол забил Трой Терри.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Ракелль (Линдхольм, Хенрик) – 01:18' (5x5)   1:1 Дюхайм (Штурм, Дамба) – 07:11' (4x4)   2:1 Сперджен (Голигоски, Гринвей) – 09:05' (5x5)   2:2 Терри (Линдхольм, Гецлаф) – 11:11' (5x5)   2:3 Ракелль (Драйсдейл, Гецлаф) – 21:49' (5x4)   3:3 Меррилл (Фолиньо) – 31:56' (5x5)   4:3 Хартман (Цуккарелло, Бродин) – 64:47' (3x3)
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