«Флорида» обыграла «Филадельфию», Бобровский пропустил два гола

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась гостей со счётом 4:2.
В составе победителей дубль оформил Джонатан Юбердо и ещё по разу отличились Оуэн Типпетт и Сэм Райнхарт. Российский голкипер Сергей Бобровский пропустил 2 гола и сделал 27 сейвов. В составе хозяев отличились Клод Жиру и Кэм Аткинсон. Российский защитник Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.
Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».
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