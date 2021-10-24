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«Флорида» обыграла «Филадельфию», Бобровский пропустил два гола

«Флорида» обыграла «Филадельфию», Бобровский пропустил два гола
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась гостей со счётом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Джонатан Юбердо и ещё по разу отличились Оуэн Типпетт и Сэм Райнхарт. Российский голкипер Сергей Бобровский пропустил 2 гола и сделал 27 сейвов. В составе хозяев отличились Клод Жиру и Кэм Аткинсон. Российский защитник Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Юбердо (Экблад, Хёрнквист) – 17:00' (5x4)   1:1 Жиру (Кутюрье) – 24:23' (5x4)   2:1 Аткинсон – 30:53' (4x5)   2:2 Типпетт (Уигар, Юбердо) – 39:33' (5x5)   2:3 Юбердо (Беннетт) – 47:53' (4x5)   2:4 Райнхарт (Марчмент, Марчмент) – 58:48' (en)
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