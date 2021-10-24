Светлов: во всех личных номинациях КХЛ в пятёрке лучших по 3-4 легионера

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.
«Одно время было много споров вокруг лимита на легионеров, одни предлагали его ужесточить, другие – смягчить. Сезон показывает, что параметры действующего лимита, скорее всего, оптимальные.
Посмотрите статистику – вратарей, защитников, бомбардиров, снайперов. Во всех этих ключевых разделах в пятерке лучших – минимум три иностранца, а в основном четыре.
С одной стороны это говорит о том, что легионеры у нас хорошего качества и – как и должно это быть по определению – находятся в числе лидеров своих клубов. С другой – не видим максимальной конкуренции со стороны российских хоккеистов, которые лидируют только в споре бомбардиров – благодаря феномену капитана «Динамо» Вадима Шипачева. Стоит ли после этого удивляться проблемам национальной сборной?», – цитирует Светлова Russia-Hockey.
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