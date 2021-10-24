В расширенный список на ОИ-2022 попали 119 хоккеистов, представляющие НХЛ и КХЛ
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Олимпийский комитет России на официальном сайте объявил расширенный список кандидатов на попадание в состав сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.
В него включены 119 игроков, представляющих клубы Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.
Ранее в число первых игроков вошли нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, а также голкипер «Тампы» Андрей Василевский.
Напомним, Андрей Василевский признан MVP прошлого розыгрыша Кубка Стэнли, а Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф с 32 (8+24) очками.
Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.
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