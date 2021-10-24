Гатиятулин: медленная игра «Трактора», возможно, отголосок поездки на Дальний Восток

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с «Сибирью» (0:2).



«Непростой матч. К сожалению, уступили. В целом по игре где-то немного соперник был быстрее, поэтому возникли проблемы при выходе из зоны, с началом атаки, и где-то не очень хорошо действовали перед воротами соперника. Шайбу доставляли, но отскоки не смогли подобрать, что отразилось на результате матча. Но ребята работали все, старались переломить, искали моменты, создавали, но не смогли реализовать. У нас день на восстановление, послезавтра следующий матч, мы к нему готовимся уже.



Медленный «Трактор» – это отголосок поездки на Дальний Восток и непростых соперников дома? Возможно, да, но не мы одни в таких условиях. Есть календарь, и каждый матч для нас самый важный. Мы к нему готовимся исходя из ситуации. Очень много уделяем восстановлению, где-то получается, где-то не хватает времени, но тем не менее готовимся к каждой игре и выходим на неё с полной самоотдачей.



Сказывается ли короткая скамейка? Все, кто есть – играют. Есть травмированные игроки с начала сезона, но все, кто готов – выходят на матч. На связи с фарм-клубом «Челметом», тех, кого рекомендуют, привлекаем к тренировкам. Но дальше будем смотреть, думать. Почему пропускал игру Пилут и что с Гикой? Гикой сейчас занимаются доктора, Пилут получил повреждение на тренировке перед вылетом. Думали, что, возможно, незначительное, но пока его выход затягивается. Более детально чуть позже сможем ответить.



Есть вероятность увидеть звено Абрамов-Седлак-Тертышный в следующем матче? Сначала мы узнаем, что с Томашем, потом уже будем думать», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.