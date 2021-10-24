«Торпедо» крупно обыграло в домашнем матче «Нефтехимик»

Нижегородское «Торпедо» крупно обыграло «Нефтехимик» в очередной встрече регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:3 (1:1, 5:0, 0:2). Матч прошёл в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».



Счёт открыл на 13-й секунде форвард Марек Гривик, ему ассистировали Егор Мартынов и Артур Тянулин. На последней минуте первого периода сравнял счёт Марат Хайруллин, передачу отдали Павел Порядин и Рональд Кнот.



На 23-й минуте хозяев вперёд вывел форвард Андрей Белевич с передачи от Кирилла Уракова. Через две минуты Гривик оформил дубль, воспользовавшись пасом от Мартынова.



На 27-й минуте четвёртую шайбу «Торпедо» забросил защитник Максим Федотов, голевой пас отдали Михаил Варнаков и Белевич. Через 20 секунд счёт 5:1 сделал Теодор Леннстрём, передачу сделал Гривик.



Ещё через минуту шестую шайбу в составе подопечных Дэвида Немировски забросил Дамир Жафяров с передачи Кенни Агостино и Энди Мили. «Нефтехимик» на 57-й минуте в меньшинстве забил второй гол, отличился Андрей Чивилёв после паса от Лукаша Клока.



На последней минуте Хайруллин оформил дубль, установив окончательный счёт во встрече.