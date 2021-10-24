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«Торпедо» крупно обыграло в домашнем матче «Нефтехимик»

«Торпедо» крупно обыграло в домашнем матче «Нефтехимик»
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Нижегородское «Торпедо» крупно обыграло «Нефтехимик» в очередной встрече регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:3 (1:1, 5:0, 0:2). Матч прошёл в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».

Счёт открыл на 13-й секунде форвард Марек Гривик, ему ассистировали Егор Мартынов и Артур Тянулин. На последней минуте первого периода сравнял счёт Марат Хайруллин, передачу отдали Павел Порядин и Рональд Кнот.

На 23-й минуте хозяев вперёд вывел форвард Андрей Белевич с передачи от Кирилла Уракова. Через две минуты Гривик оформил дубль, воспользовавшись пасом от Мартынова.

На 27-й минуте четвёртую шайбу «Торпедо» забросил защитник Максим Федотов, голевой пас отдали Михаил Варнаков и Белевич. Через 20 секунд счёт 5:1 сделал Теодор Леннстрём, передачу сделал Гривик.

Ещё через минуту шестую шайбу в составе подопечных Дэвида Немировски забросил Дамир Жафяров с передачи Кенни Агостино и Энди Мили. «Нефтехимик» на 57-й минуте в меньшинстве забил второй гол, отличился Андрей Чивилёв после паса от Лукаша Клока.

На последней минуте Хайруллин оформил дубль, установив окончательный счёт во встрече.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
6 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Гривик (Мартынов, Тянулин) – 00:13' (5x5)   1:1 Хайруллин (Порядин, Кнот) – 19:26' (5x5)   2:1 Белевич (Ураков) – 22:40' (5x5)   3:1 Гривик (Мартынов) – 24:10' (5x5)   4:1 Федотов (Варнаков, Белевич) – 26:55' (5x5)   5:1 Леннстрём (Гривик) – 27:15' (5x5)   6:1 Жафяров (Агостино, Мили) – 28:39' (5x5)   6:2 Чивилёв (Клок) – 56:06' (4x5)   6:3 Хайруллин (Клок, Митякин) – 59:08' (5x4)
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