Форвард «Йокерита» Шрёдер стал автором покера в игре с рижским «Динамо»

Финский «Йокерит» выиграл у рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 8:0 (3:0, 4:0, 1:0). Игра состоялась в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».



Американский форвард хозяев Джордан Шрёдер стал автором покера в прошедшей встрече. Он отличился на 7-й, 28-й, 35-й и 57-й минутах.

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Всего на счету Шрёдера в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 20 проведённых матчей, в которых он набрал 19 (8+11) результативных баллов при показателе полезности «-6».



После 22 сыгранных матчей «Йокерит» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 31 балл. В следующем матче финский клуб сыграет в гостях с «Амуром» (28 октября).