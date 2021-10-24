Форвард «Йокерита» Шрёдер стал автором покера в игре с рижским «Динамо»

Финский «Йокерит» выиграл у рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 8:0 (3:0, 4:0, 1:0). Игра состоялась в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».
Американский форвард хозяев Джордан Шрёдер стал автором покера в прошедшей встрече. Он отличился на 7-й, 28-й, 35-й и 57-й минутах.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Всего на счету Шрёдера в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 20 проведённых матчей, в которых он набрал 19 (8+11) результативных баллов при показателе полезности «-6».
После 22 сыгранных матчей «Йокерит» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 31 балл. В следующем матче финский клуб сыграет в гостях с «Амуром» (28 октября).
- 24 октября 2021
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