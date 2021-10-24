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Плэтт — о победе над «Локомотивом»: сегодня были настоящие американские горки

Плэтт — о победе над «Локомотивом»: сегодня были настоящие американские горки
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (4:3, бул.).

«Сегодня были настоящие американские горки. Когда мы забросили вторую шайбу, я почувствовал и вообще представил, что потолок над нами просто взорвётся. Мы не можем гордиться всей нашей сегодняшней игрой, но должны гордиться теми командными усилиями, которые мы показали, тому камбэку.

В общем и целом провели не самый лучший свой матч, но важно, что мы выиграли и проявили характер. На мой взгляд, Шарыченков – лучший игрок матча, потому что он подтащил команду», – приводит слова Плэтта официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» набрал 34 очка после 22 матчей, занимая третье место в таблице Восточной конференции.

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