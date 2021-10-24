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Московское «Динамо» потерпело седьмое поражение в сезоне, уступив дома «Витязю»

Московское «Динамо» потерпело седьмое поражение в сезоне, уступив дома «Витязю»
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Московское «Динамо» уступило в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подмосковному «Витязю». Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 4:0, 0:1) в пользу гостей.

На пятой минуте в большинстве первую шайбу в игре забросил форвард «Динамо» Эрик О'Делл, голевую передачу отдали Вячеслав Войнов и Дмитрий Рашевский. На 10-й минуте сравнял счёт Никита Гончаров, ассистенты — Михаил Смолин и Фёдор Малыхин. Вперёд «Витязь» вывел на 31-й минуте Александр Яремчук с передачи Виталия Попова и Ильдара Шиксатдарова.

На 35-й минуте в большинстве отличился защитник Валттери Кемиляйнен, голевой пас на счету Нико Оямяки. Через две минуты он же забросил четвёртую шайбу «Витязя» в ситуации «пять на четыре». Авторы результативной передачи — Кемиляйнен и Одетт.

На 38-й минуте Кемиляйнен оформил дубль. На 49-й минуте вторую шайбу хозяев забросил Владислав Ефремов, ассистировали ему Егор Зайцев и Александр Петунин.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 5
Витязь
Московская область
1:0 О'Делл (Войнов, Рашевский) – 04:25' (5x4)   1:1 Гончаров (Смолин, Малыхин) – 09:13' (5x5)   1:2 Яремчук (Попов, Шиксатдаров) – 30:55' (5x5)   1:3 Кемиляйнен (Оямяки) – 34:41' (5x4)   1:4 Оямяки (Кемиляйнен, Одетт) – 36:49' (5x4)   1:5 Кемиляйнен – 37:58' (5x5)   2:5 Ефремов (Зайцев, Петунин) – 48:22' (5x5)
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