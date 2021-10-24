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Леонтьев: второй период получился аномальным. У «Торпедо» залетело всё

Леонтьев: второй период получился аномальным. У «Торпедо» залетело всё
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (3:6).

«В первом периоде мы пропустили очень быстрый гол. Потом выровняли игру, забросили в концовке и ушли на перерыв при равном счёте. Второй период получился аномальным. У «Торпедо» залетело всё. Постарались встряхнуть ребят заменой вратаря, но это не помогло.

Третий период выиграли со счётом 2:0, забили в большинстве… Но слишком много пропустили во втором периоде. Мы не опускаем руки, готовимся к следующему матчу, который тоже будет очень тяжёлым», — приводит слова Леонтьева официальный сайт «Торпедо».

«Нефтехимик» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 17 очков после 21 встречи.

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