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Кудашов — о невзятом тайм-ауте: были разные мысли. Сейчас уже раскрывать не буду

Кудашов — о невзятом тайм-ауте: были разные мысли. Сейчас уже раскрывать не буду
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем» (2:5).

«Из позитивного — третий период. Больше найти нечего. С шайбой не играли, не оборонялись, настроя такого не было.

Были ли мысли о тайм-ауте при счёте 1:3? Были. Были разные мысли и по сменам вратарей. Сейчас уже раскрывать не буду. Что сказал команде во втором перерыве? Это внутренняя кухня», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков после 21 встречи. В следующем матче, который пройдёт во вторник, 26 октября, бело-голубые сыграют дома с «Локомотивом».

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