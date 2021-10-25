Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 25 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 25 октября.



В Восточной конференции лидерство сохраняет магнитогорский «Металлург», набравший 38 очков после 21 встречи. На втором месте расположился челябинский «Трактор», накануне уступивший «Сибири» (0:2). Подопечные Анвара Гатиятулина имеют в своём активе 36 баллов после 23 матчей. На третьем месте — уфимский «Салават Юлаев», набравший 34 очка после 22 игр. Вчера, 24 октября, коллектив Томи Лямся по буллитам обыграл «Локомотив» (4:3).



В Западной конференции лидирует СКА, который набрал 31 балл после 21 матча. Второе место занимает финский «Йокерит», разгромивший в последнем матче рижское «Динамо» (8:0). На счету подопечных Лаури Марьямяки также 31 балл при 22 сыгранных встречах. На третьей строчке московское «Динамо» с 28 очками, уступившее дома «Витязю» (2:5).