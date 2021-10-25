«Айлендерс» обыграли «Вегас», у Сорокина второй шатаут подряд

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Бейли и Мэтью Барзал. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 41 сэйв из 41 броска по воротам, оформив таким образом свой второй шатаут подряд.

Российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов за 16.30 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Защитник «Голден Найтс» Даниил Мироманов за 13.55 сделал два броска по воротам, его показатель полезности составил «0».

Следующий матч «Айлендерс» проведут на выезде 30 октября с «Нэшвилл Предаторз», а «Вегас» 27 октября в гостях сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Также в рамках игрового дня НХ прошли ещё два матча: «Миннесота Уайлд» – «Нэшвилл Предаторз» (2:5), «Чикаго Блэкхоукс» – «Детройт Ред Уингз» (3:6).